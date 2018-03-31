Fidanlar toprakla buluştu

‘Daha yeşil bir doğa için’ sloganıyla gerçekleştirilen ağaç dikim töreninde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, "Yaşanılabilir yeşil bir Yerköy için başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduk. Şehitlik Mezarlığı çehresinde öğrenciler ve ilçe protokolünün katılımı ile fidanların dikimi gerçekleştirdik. Ağaçlandırma çalışmamıza katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.