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Fidanlar toprakla buluştu

YERKÖY Belediyesi, Yerköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte Şehitlikte ağaçlandırma çalışması yaptı.

Fidanlar toprakla buluştu

YERKÖY Belediyesi, Yerköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birlikte Şehitlikte ağaçlandırma çalışması yaptı.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Fidanlar toprakla buluştu

‘Daha yeşil bir doğa için’ sloganıyla gerçekleştirilen ağaç dikim töreninde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, "Yaşanılabilir yeşil bir Yerköy için başlattıkları ağaçlandırma seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturduk. Şehitlik Mezarlığı çehresinde öğrenciler ve ilçe protokolünün katılımı ile fidanların dikimi gerçekleştirdik. Ağaçlandırma çalışmamıza katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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