Fidanlar toprakla buluştu

Yozgat Belediyesi Mehteran takımının verdiği konser ile ilçe merkezinde toplanan, öğrenciler, öğretmenler, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, araçlarla Karabayır bölgesine taşındı. Burada oluşturulmak istenilen ‘Şehitler Ormanı’ için ayrılan alanda 15 bin ağaç fidesi toprakla buluşturuldu. Fidanların, nasıl dikiminin yapılacağı konusunda Ormancılar tarafından katılımcılara ayrıntılı bilgiler verildi.