Fidanlar toprakla buluşacak

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde toprakla buluşturulacak 12 bin fidan ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Kaymakam Ali Açıkgöz, yapılacak ağaçlandırma çalışmasını için uygun sahaları inceledi. Orman İşletme Şefi Ali Durmaz, Kaymakam Açıkgöz’e eşlik ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Açıkgöz, Sultan Hanı Termal Otel çevresindeki saha başta olmak üzere ilçede talep edilen her yerde, kasım ayı boyunca ağaçlandırma çalışması yapılacağını söyledi. Açıkgöz, ‘’Bu yıl Saraykent'te tam 12 bin fidan dikeceğiz. Bölgemize uygun olması itibariyle dikilecek ağaçların, büyük kısmını sedir fidanları oluşturacak. Sedire ek olarak çok yıllık, yaklaşık 2 metre boyunda 200 kadar mavi ladin ve karaçamı da toprakla buluşturacağız. Vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde, 12 bin rakamını artırma imkanımız da bulunuyor. Bizler, inancımız gereği Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 'Sizler kıyametin koptuğunu dahi görseniz, elinizdeki fidanı dikin' düsturunu unutmadan hizmet etme gayretindeyiz. Ve böyle bir Peygamberin ümmeti olmanın bilinciyle hareket etmek mecburiyetindeyiz’’ dedi.