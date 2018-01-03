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Fidanlar Akdağmadeni’nden

AKDAĞMADENİ ilçesinde kurulu bulunan Orman Fidanlığında 8 bin civarında fidan üretimi yapılarak, diğer bölgelerin talepleri karşılanıyor.

Fidanlar Akdağmadeni’nden

AKDAĞMADENİ ilçesinde kurulu bulunan Orman Fidanlığında 8 bin civarında fidan üretimi yapılarak, diğer bölgelerin talepleri karşılanıyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Fidanlar Akdağmadeni’nden

Akdağmadeni ilçesinin Halhalca Köyü yakınlarında 1990 yılında 37 bin 293 metrekarelik alanda kurulan Orman Fidanlığında, Sarıçam, Karaçam, Dut, Mahlep, İğde, Ceviz, Alıç, Çakal Eriği, Akasya, Kuşburnu, Ahlat, Mavi Ladin, Leylak gibi ağaç ve süs bitkisi üretimi yapılıyor. Yıllık yaklaşık 8 bin civarında fide ve bitki üretiminin yapıldığı fidanlıkta, yetiştirilen fidanlar yurdun farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılıyor.

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