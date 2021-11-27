FiDAN DiKTiLER

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Boğazlıyan Adalet Ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikimi etkinliğine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kandemir, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılanlar tarafından fidanlar toprak ile buluşturularak Geleceğe nefes oldular.