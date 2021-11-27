Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

FiDAN DiKTiLER

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesindeki Adalet Ormanı sahasına, düzenlenen törenle fidan dikimi yapıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:44
FiDAN DiKTiLER

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında Boğazlıyan Adalet Ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikimi etkinliğine Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanı Ümit Kandemir, Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinliğe katılanlar tarafından fidanlar toprak ile buluşturularak Geleceğe nefes oldular.

Anahtar Kelimeler:
Fidan DiktilerYozgatIlerigazetesiCumartesiKasımHaberBoğazlıyanKaymakamRecepAydınBelediyebaşkanıGökhancoşarFidanDikim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor
Çocukların kar sevinci
Çocukların kar sevinci
Gençler şehirleri gezdi
Gençler şehirleri gezdi
Öğrencilerden okul ziyareti
Öğrencilerden okul ziyareti
Parke çalışması tamam
Parke çalışması tamam
Kurslara devam
Kurslara devam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim