Fidan diktiler

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Aatahan da fidan dikimi yaptı. Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hazırlanan ortak ağaç dikme projesi için Yozgat Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliği kapsamında ilçe merkezi sınırından başlayarak Yozgat yol ayrımına kadar, karayolunun kenarlarına usulüne uygun olarak ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.