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Fidan diktiler

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, ilçe yöneticilerinin de katılımı ile fidan dikimi yapıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 00:48
Fidan diktiler

Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Müjdat Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Muharrem Emre Aatahan da fidan dikimi yaptı. Kaymakamlık ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hazırlanan ortak ağaç dikme projesi için Yozgat Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliği kapsamında ilçe merkezi sınırından başlayarak Yozgat yol ayrımına kadar, karayolunun kenarlarına usulüne uygun olarak ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi. 

Son Güncelleme: 17.12.2021 11:02
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