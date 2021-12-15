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Fiber altyapı çalışmaları

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı Beldesi’nde yetersiz kalan internet ve telefon ağının iyileştirilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

15 Aralık 2021 Çarşamba 00:37
Fiber altyapı çalışmaları

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, çalışmaların devam ettiği kesimlerde incelemelerde bulunup, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Altıntaş, ‘’Kasabamızda telefon ve internetlerin bakır saha dolapları güç ve kalite anlamında yetersiz kaldığı için güçlendirme yapılarak fiber aktif enerji cihazlarına dönüşümü ve Turkcell ve Türktelekom GSM noktalarının 5G uyumlu Fiber altyapı çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışma ile beldemizde bir sorun daha çözülmüştür. Yamaçlı Kasabamıza hayırlı olsun’’ dedi.

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