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Festival tamamlandı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, 8 gün 8 gece devam eden ‘Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali’ etkinlikleri tamamlandı.

Festival tamamlandı

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen, 8 gün 8 gece devam eden ‘Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali’ etkinlikleri tamamlandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:55
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Festival tamamlandı

Şenlik etkinlikleri, Çiçekli Çayır bölgesinde yapılan etkinliklerle tamamlandı. Şenlik kapsamında güreş müsabakaları yapıldı, şiirler okundu, yemekler ikram edildi. 8 gün 8 gece devam eden etkinliklerde, Ahmet Şafak, Ömer Karaoğlu, Azerin, Abdullah Yıldırım, Aysel Yakupoğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Murat Balaban, Gökhan Namlı, Nazlı Öksüz, Siyami Taştan, İbrahim Yalçın, Mustafa Taş, Gülay Kokmaz, Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 8 gün 8 gece devam eden festival etkinliklerinde, ulusal ve yerel sanatçılarla birlikte birbirinden farklı etkinlikler yapılarak, ilçenin sosyal hayatını canlandırdıklarını, kültürün, ilçenin turizm potansiyelinin de tanıtımını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yalçın, festival etkinlikleri kapsamında başlatılan ‘Alış-Veriş Günleri’ etkinliğinin devam ettiğini, bu etkinliğin ise bir ay süreli olarak planlandığını bildirdi.

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