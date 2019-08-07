Festival Hazırlığı tamam

Çayıralan Kaynarpınar Çakmak Çetin Mesire alanında düzenlenecek festival etkinliklerinde, bölgenin yöresel ürünleriyle, kültürünün tanıtı yapılacak. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, bu yıl Bal ve Kültür Festivali'nin 1’incini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Codar, ‘16 Ağustos tarihinde 11'incisini düzenleyeceğimiz Bal Festivali etkinliklerimizi Kayapınar Çakmak Çetin Mesire Alanı'nda yapacağız. Saat 14.00'da başlayıp, 23.00'a kadar devam edecek olan etkinliklerimizde sanatçılarda yer alacak, çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Halkımızı bu etkinliğimize bekliyoruz’ dedi.