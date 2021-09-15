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Ferhat Yılmaz’a ödül

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ulusal ölçekte yayın yapan Kent&Başkan Dergisi’nin Türkiye genelini kapsayan online anket sonucu yapılan çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.

15 Eylül 2021 Çarşamba 00:58
Ferhat Yılmaz’a ödül

Türkiye’nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen ödül töreni Malatya'da gerçekleşti. Yapılan anketten dolayı mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yılmaz, her şeyin en iyisine layık olan Yerköy ilçe halkı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kent&Başkan dergisi tarafından, yerel yönetimlerle ilgili olarak belediyemizin de dahil edilerek ülkemiz genelinde yapmış olduğu araştırmalar kapsamında, tamamlanan, devam eden proje ve hizmetlerimiz hakkında büyük bir oranda memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlarımız bize destek olmuş, bunun sonucunda da Kent&Başkan ödülüne bizler layık görülmüştür. Bu ödülün gerçek sahipleri olan kıymetli hemşehrilerime, ödül törenine ev sahipliği yaparak bizleri misafir eden ve plaketimizi takdim eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Selahattin Gürkan'a, Malatya Milletvekili ve önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı sayın Bülent Tüfekçi'ye, Hatay Milletvekili sayın Hüseyin Yayman'a ve Kent&Başkan Dergisi yönetimine teşekkür ediyorum. Mali kaynaklarımızın kısıtlı olmasına rağmen büyük bir özveri ve inançla yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürerek ilçemize ve halkımıza olan vefa borcumuzu ödemeye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

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Ferhat Yılmaz’a ödül
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