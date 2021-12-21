Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

FATMA’YA ŞEFKAT ELİ

Yozgat’ın Sorgun ilçesine SMA Hastası Eslem Fatma Altındağ için açılan kermese Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği üyeleri de destek verdi.

21 Aralık 2021 Salı 00:36
FATMA’YA ŞEFKAT ELİ

 Şakir Efendi meydanında açılan kermeste dört gün boyunca gönüllü olarak hizmet vermeye çalışan Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği üyeleri yaptıkları pastalar, tatlılar, böreklerin satışı ile minik Eslem Fatma’ya destek oldular. Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, SMA kas hastası Eslem Fatma bebek için dört gün boyunca yağmur, kar, kış, soğuk demeden gönüllü arkadaşlarla açılan kermese destek olduklarını söyledi. Ünal, Pasta, börek, çörek, tatlı türü, el emekleriyle kendilerini yalnız bırakmayan Sorgunlu bayanlara, destek veren Hanzade Sultan Pastanesi sahiplerine, çalışanlarına, bağış yapan Sorgululara, Kaptan Et Balık Restoran sahiplerine emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünal, ‘’Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ekibimle Eslem Fatma bebeğimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Daha öncede Yozgatlı Yiğit Alp bebeğimiz için destek olmuştuk şimdide Eslem bebeğimiz yaşasın istiyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
FATMA’YA ŞEFKAT ELİIlerigazetesiAralıkSalıYozgatSorgunIlçeSMAHastaEslem Fatma AltındağKermesŞefkat Eli İnsani Yardım DerneğiDestekŞakir Efendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kediler üşümesin
Kediler üşümesin
Girişimcilik eğitimi verildi
Girişimcilik eğitimi verildi
ÇANDIR’DA URETiME DEVAM
ÇANDIR’DA URETiME DEVAM
Çocuklarla sohbet
Çocuklarla sohbet
Okulları gezdiler
Okulları gezdiler
Sorgun’a Merkez
Sorgun’a Merkez
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim