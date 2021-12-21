FATMA’YA ŞEFKAT ELİ

Şakir Efendi meydanında açılan kermeste dört gün boyunca gönüllü olarak hizmet vermeye çalışan Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği üyeleri yaptıkları pastalar, tatlılar, böreklerin satışı ile minik Eslem Fatma’ya destek oldular. Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği Başkanı Pınar Ünal, SMA kas hastası Eslem Fatma bebek için dört gün boyunca yağmur, kar, kış, soğuk demeden gönüllü arkadaşlarla açılan kermese destek olduklarını söyledi. Ünal, Pasta, börek, çörek, tatlı türü, el emekleriyle kendilerini yalnız bırakmayan Sorgunlu bayanlara, destek veren Hanzade Sultan Pastanesi sahiplerine, çalışanlarına, bağış yapan Sorgululara, Kaptan Et Balık Restoran sahiplerine emeği geçen herkese teşekkür etti. Ünal, ‘’Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği ekibimle Eslem Fatma bebeğimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Daha öncede Yozgatlı Yiğit Alp bebeğimiz için destek olmuştuk şimdide Eslem bebeğimiz yaşasın istiyoruz’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•