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Farkındalık çalışması

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stant ile Organ Bağışı haftasına dikkat çekildi.

05 Kasım 2021 Cuma 00:39
Farkındalık çalışması

 Açılan stantta sağlık çalışanları tarafından bilgilendirme yapılırken broşür de dağıtıldı. 18 yaşını dolduran ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin organ bağışçısı olabildiği aktarıldı, ‘’Gönüllülük esasına dayalı olan organ bağışında bağışçı olmak için sağlık müdürlüklerine, devlet ve özel hastanelerin organ bağışı koordinatörlerine ya da sağlık ocaklarına başvurulmalıdır’’ denildi. Bu noktalarda organ bağışı formu doldurulduktan sonra bağışçıya organ bağış kartı verildiği vurgulanarak, kişinin bağışçı olduğuna dair bilgi, Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Bağışı Bilgi Sistemi'ne girildiği bilgisi verildi. Bağışçının beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından son kararı aile vereceğinden organ bağışçısının, doku ve organlarını bağışlamak istediğine dair bilgiyi ailesi ile paylaşılması da son derece önemli olduğu bildirildi. Kişi dilediği zaman aynı kurum ve kuruluşlara başvurarak organ bağışçısı olmaktan vazgeçebileceği de belirtilerek, ‘’Her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan organ bağışı haftası, toplum bazında organ bağışının öneminin anlatıldığı ve toplum bilincinin artırılmasının hedeflendiği bir dönemdir. Organ bağışçısı olarak, bir ya da birden fazla kişinin yaşama tutunmasına şans tanıyabilirsiniz. Organ ve doku bağışı hakkında en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak daha ayrıntılı bilgi alabilir ve ilgili yerlere başvurarak organ bağışçısı olabilirsiniz’’ çağrısında bulunuldu.

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