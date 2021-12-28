Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) eğitim çalışmalarına devam ediyor. Farklı zamanda ve farklı konularda gençlere yönelik eğitim programı düzenleyen SORGED, 25-26 Aralık tarihleri arasında PRODES programı kapsamında ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ projesi çerçevesinde yürütülen, "Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme” eğitimi düzenlendi.

“GENÇLERE 21. YÜZYIL YETKİNLİKLERİNİ KAZANDIRIYORUZ”

Düzenlenen eğitimler hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, ”Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” dedi.