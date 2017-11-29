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Eymir’den resfebe sergisi

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesi İlkokulu öğrencileri, Novada Alışveriş Merkezi’nde ‘Resfebe’ sergisi açtı.

Eymir’den resfebe sergisi

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesi İlkokulu öğrencileri, Novada Alışveriş Merkezi’nde ‘Resfebe’ sergisi açtı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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Eymir’den resfebe sergisi

Sergi Yozgatlı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Eymir İlkokulu öğrencileri harf, sayı ve resimlerin bir arada kullanılarak, bir kelimeyi bulmaya dayanan, zeka oyunu olan ‘resfebe’ sergisi açarak, Yozgatlılara bu zeka oyununu tanıttı.
Sergiyi Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer’de ziyaret etti.
Eymir İlkokulu Müdür Yardımcısı Gökhan Yavuz, resim ve alfabe kelimelerinden türetilen resfebenin zeka gelişimi açısından önemi bildiklerini, bu nedenle böyle bir sergi açtıklarını söyledi.
Öğrencilerinin başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Yavuz, “Sergimizin açılmasında desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, Novada AVM yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Eymir’in adını duyurduğu için mutlu oldular” diye konuştu.

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