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Eymir’de koruma kanalı

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesi’nde yapılan koruma kanalı ile, taşkınların önüne geçildi.

Eymir’de koruma kanalı

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesi’nde yapılan koruma kanalı ile, taşkınların önüne geçildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Eymir’de koruma kanalı

Yozgat 123. Şube Müdürlüğü tarafından Eymir Beldesi Akocak Mahallesi’nde yürütülen Taşkın Koruma İnşaatı ile mahalledeki taşkın riski önlendi. Proje kapsamında yaklaşık 800 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi için 8 köprü yapıldı. Taşkın riskinin azaltılarak, emniyet tedbiri amaçlı taşkın koruma kanalı etrafına panel çit imalatı yapıldığı kaydedildi.

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