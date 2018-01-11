Eymir’de koruma kanalı

Yozgat 123. Şube Müdürlüğü tarafından Eymir Beldesi Akocak Mahallesi’nde yürütülen Taşkın Koruma İnşaatı ile mahalledeki taşkın riski önlendi. Proje kapsamında yaklaşık 800 metre trapez kesitli harçlı taş kaplamalı kanal, yol geçişi için 8 köprü yapıldı. Taşkın riskinin azaltılarak, emniyet tedbiri amaçlı taşkın koruma kanalı etrafına panel çit imalatı yapıldığı kaydedildi.
11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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