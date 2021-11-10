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Eymir beldesinin eksiklikleri gideriliyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Eymir Beldesi’nin eksiklikleri giderilip, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

10 Kasım 2021 Çarşamba 00:10
Eymir beldesinin eksiklikleri gideriliyor

 Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, çalışmaları devam eden Eymir göleti, Eymir-Cadirozu yaylası ve Musubaba Mahallesi yolunun, Karayolları standartlarında yaklaşık 2,5 kilometrelik kesimindeki çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Mertoğlu, ‘’Ziraat Bank ortak kullanım ATM kurularak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bizlere hizmetlerde katkısı olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay beye, çok kıymetli Bakanımız Bekir Bozdağ beye, yine Yozgat’ımızın değerli vekili Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer beye şükranlarımı sunar, Eymir halkı ve kendi adıma teşekkür ederim’’ dedi. •Rabia Şahin•

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