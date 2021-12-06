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Evlerinde ziyaret etti

Yozgat’ın Çandır İlçesinde Kaymakam Ramazan Cihangir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede bulunan engelli vatandaşları hanelerinde ziyaret etti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:34
Evlerinde ziyaret etti

Devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Cihangir, ‘’ Bizim için 3 Aralık Engelliler Günü bir kutlama günü değil. Yaşamımızın her alanında yaşam mücadelesi veren, zor ve güç durumlarla karşılaşan engelli bireylerimizi hatırlamamız, onlarla hayatımızı idame ettirdiğimizin farkında olduğumuzu göstermemiz gereken bir gün’’ diye konuştu. Cihangir, hayırseverler vatandaşların katkıları ile yurtdışından gelen akülü araçların dağıtımını belediye ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyerek ilçe meydanına kazandırmış oldukları şarj cihazını da hizmete sunulduklarını belirtti. 

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