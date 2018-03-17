EVİ SOYULDU

Sırçalı Beldesi Fatih ve Mevlana Mahallesi’nde evleri bulunan gurbetçi vatandaşların Hatay’ın Hassa ilçesine gitmesini fırsat bilen hırsızlar, evlerden değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Gurbetçi vatandaşların her türlü tedbiri almasına rağmen evlerinin soyulmasına tepki gösteren vatandaşlar, 5 evin soyulduğunu dile getirdi. Olayla birlikte geçtiğimiz yıldan beri 14 evin soyulduğu dile getiren Sırçalı halkı, bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Evinin hırsızlar tarafından soyulduğunu öğrenerek Hollanda’dan gelen ev sahibi Nurullah Ceyar, "Belde halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak amacıyla Hatay’a gitmesini fırsat bilen evlere girmişler. Sadece benim değil 4 eve daha girmişler. Geçen seneden beri birçok eve girdiler. Hırsızlar daha yakalanmadı. Bıktık artık, çalındığına acımıyorum eşyaları dağıtmasalardı" diyerek tepki gösterdi.

Sırçalı Belediye Başkanı Tamer Gümüş ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Belde halkı olarak 200 kişilik gurupla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de terör örgütüne karşı yürüttüğü harekata destek olmak için Hatay’a gitmemizi fırsat bilerek 5 gurbetçi vatandaşın evine hırsızlık için girdiler. Biz belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, ayrıca il yetkilileri de durumdan haberdar. 3-4 aydır bu durumla ilgili çalışıyoruz, üzülüyoruz haliyle de bundan sonra olayın daha çok takipçisi olacağız" dedi.

