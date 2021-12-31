Etkinlik devam ediyor

Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'in himayelerinde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, 12’inci sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Güzel, öğrencilere kişisel gelişim, tecrübeleri, eğitim ve meslek yaşamı hakkında bilgi vererek, öğrencilerin eğitim ve meslek seçimleri konusunda görüş alış verişinde bulundu. •Sümeyye İlhan•