Esnafı gezdi

Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Kaymakam Cingirt, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. •Sümeyye İlhan•
14 Mart 2022 Pazartesi 00:49
Yozgat’ın Çandır İlçesinde, Kaymakam ilçe esnafını ziyaret ederek esnafın taleplerini dinlendi.
Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Kaymakam Cingirt, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. •Sümeyye İlhan•