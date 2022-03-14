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Esnafı gezdi

Yozgat’ın Çandır İlçesinde, Kaymakam ilçe esnafını ziyaret ederek esnafın taleplerini dinlendi.

14 Mart 2022 Pazartesi 00:49
Esnafı gezdi

Çandır Kaymakamı Tugay Cingirt, ilçe esnafını ziyaret ederek sohbet etti.  Esnafın sorunlarını dinleyip taleplerini alan Kaymakam Cingirt, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. •Sümeyye İlhan• 

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