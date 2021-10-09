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Esnaf ziyaretini sürdürüyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:07
Esnaf ziyaretini sürdürüyor

 Başkan Yılmaz, esnaf ziyaretlerinde hem ilçe halkının sorunlarını dinlediklerimi hem de belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verdiklerini söyledi. Yılmaz, ziyaretler sırasında mahalle muhtarları derneğini ziyaret ederek fikir alış verişinde bulduklarını aktardı. Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren gerek esnafımızı gerekse de mahalle muhtarlarımızı ziyaret ederek, vatandaşlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye özen göstermek suretiyle fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra belediyemiz tarafından yapımı devam eden projelerimiz hakkında çeşitli bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşla bir araya geliyoruz. İlçe halkımızın görüş ve önerileri bizler için çok değerlidir bu yüzden ziyaretlerimiz devam edecektir’’ dedi. Yılmaz, gerçekleşen ziyaretlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

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