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Esnaf kitap okuyacak

ŞEFAATLİ ilçesinde yürütülen kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe esnafınada kitap dağıtımı yapıldı.

Esnaf kitap okuyacak

ŞEFAATLİ ilçesinde yürütülen kitap okuma kampanyası kapsamında ilçe esnafınada kitap dağıtımı yapıldı.

19 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Esnaf kitap okuyacak

Şefaatli ilçesinde ‘Bana da zaman ayır’ projesi kapsamında, proje yürütme kurulu tarafından eylem planı hazırlanarak, uygulamaya konuldu. Program kapsamında yer alan ‘Her işyerine bir kitaplık’ etkinliği kapsamında, ilçedeki belirli işyerlerine 6 kitaplık monte edildi. Kitaplıklar proje kapsamında yapılan kitap toplama kampanyasıyla temin edilen kitaplarla zenginleştirildi.

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