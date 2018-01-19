Esnaf kitap okuyacak

Şefaatli ilçesinde ‘Bana da zaman ayır’ projesi kapsamında, proje yürütme kurulu tarafından eylem planı hazırlanarak, uygulamaya konuldu. Program kapsamında yer alan ‘Her işyerine bir kitaplık’ etkinliği kapsamında, ilçedeki belirli işyerlerine 6 kitaplık monte edildi. Kitaplıklar proje kapsamında yapılan kitap toplama kampanyasıyla temin edilen kitaplarla zenginleştirildi.