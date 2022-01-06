Esnaf Bilgilendirildi

İlçe esnaflarını ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Durmuş Öğer ve Mesleki Eğitim Merkezi Motorlu Araçlar Teknolojisi öğretmeni Kıyas Eren esnafı bilgilendirdi. Konu hakkında açıklama Yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, “Tanıtım faaliyeti kapsamında, Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimi desteklemek ve artırmak amacı ile yeni sistemde işverenlere devlet desteği kapsamında yapılacak olan katkının 9-10-11. sınıflara asgari ücretin üçte biri, 12. sınıflara ise asgari ücretin yarısı kadar devlet desteği ödemesi yapılacak. Ortaokul mezunlarına ise 4 yıllık bir eğitim sonunda kalfalık ve ustalık belgesinin yanında birde meslek lisesi diploması verilecektir. Sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceği, çıraklık eğitimine başlamada üst yaş sınırının bulunmadığı, mesleki eğitim merkezinde 184 meslek dalında eğitim verilebildiği, kayıt olan öğrencilerin diğer örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin bütün öğrencilik haklarından yararlanabilecekleri gibi birçok husus hakkında esnafımızı bilgilendirdik. Ayrıca işverenlerin mesleki eğitim sisteminden, okul ve kurumlarımızdan beklentileri, talepleri, şikayet ve önerileri dinleyip bu konular hakkında rapor oluşturduk” dedi. Esnaf ziyaretlerini ara ara yapılacağını belirten Batur, herhangi bir dilek ve önerilerinin olması durumunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kapılarının kendilerine sürekli açık olacağını söyledi.