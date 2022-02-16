Eslem’e umut olacak

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından Kral Kızı Basilica Therma Roma Hamamı’nın şifalı suyundan üretimi yapılan Termal Sıvı Sabunlar, Sarıkaya Belediye Başkanlığı Su İşleri Servisinden tanesi 20 lira olarak satışa sunulacak. Elde edilen bütün gelir ise SMA hastası Eslem Fatma'nın kampanyasına bağışlanacak. Eslem Fatma için başlatılan yardım kampanyasına her zaman destek olan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Hep birlikte Eslem Fatma’ya umut olalım’’ dedi. •Sümeyye İlhan •