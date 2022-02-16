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Eslem’e umut olacak

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde, Tarihi Roma Hamamı'nın şifalı suyundan üretilen Termal Sıvı Sabunlar, Yozgatlı Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Eslem Fatma Altındağ’a umut olacak.

16 Şubat 2022 Çarşamba 00:23
Eslem’e umut olacak

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından Kral Kızı Basilica Therma Roma Hamamı’nın şifalı suyundan üretimi yapılan Termal Sıvı Sabunlar, Sarıkaya Belediye Başkanlığı Su İşleri Servisinden tanesi 20 lira olarak satışa sunulacak.  Elde edilen bütün gelir ise SMA hastası Eslem Fatma'nın kampanyasına bağışlanacak. Eslem Fatma için başlatılan yardım kampanyasına her zaman destek olan Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ‘’Hep birlikte Eslem Fatma’ya umut olalım’’ dedi. •Sümeyye İlhan •

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