Eslem Fatma’ya destek

Okulun Konferans Salonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Rehber Öğretmeni Rukiye Nur Erdoğan ile Tarih Öğretmeni Hatice Geniş koordinesinde düzenlenen kermese İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Sorgun Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması amacıyla düzenlenen kermeste emeği geçen herkese teşekkür eden Okul Müdürü Nurettin Demir, “Etkinlikte öğrencilerimiz sosyal sorumluluk ve yardımlaşma bilinci ile örnek tavır sergilediler. Kermeste satışa sunulan ürünlerin geliri SMA-TİP1 hastası Eslem Fatma'ya bağışlanacak” dedi. Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okulu düzenlemiş oldukları anlamlı etkinlik için tebrik ederek, ‘ Okul personelimize, öğrenci velilerimize ve öğrencilerimize Eslem Fatma kızımız için yapmış.