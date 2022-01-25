Eş zamanlı çalışma

Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bulunan belediyeler de teyakkuza geçti. Boğazlıyan Belediyesi de karla mücadele kapsamında bütün personelini seferber etti. Bütün bölgelere eş zamanlı olarak müdahalelerde bulunan Boğazlıyan Belediyesi karla mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bereketiyle gelen kar yağışının olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.