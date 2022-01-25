Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Eş zamanlı çalışma

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, belediye tarafından eş zamanlı olarak karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

25 Ocak 2022 Salı 00:03
Eş zamanlı çalışma

Yozgat’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bulunan belediyeler de teyakkuza geçti. Boğazlıyan Belediyesi de karla mücadele kapsamında bütün personelini seferber etti. Bütün bölgelere eş zamanlı olarak müdahalelerde bulunan Boğazlıyan Belediyesi karla mücadelesini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’Bereketiyle gelen kar yağışının olumsuz etkilerine karşı eş zamanlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Eş Zamanlı çalışmaYozgatIlerigazetesiOcakSalıHaberKışKarSoğukHavaBelediyeçalışmalarTemizlemeBoğazlıyanBelediyebaşkanıGökhancoşar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışmalara yakından takip
Çalışmalara yakından takip
Yardım etti
Yardım etti
Jandarmayı tanıttı
Jandarmayı tanıttı
Üç gün tatil
Üç gün tatil
Başkanlara ziyaret
Başkanlara ziyaret
Eğitimde ara yok
Eğitimde ara yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim