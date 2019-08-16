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Erzincan Uzunlu'da sahne aldı

TÜRK Halk Müziğini tanınmış simalarından, saz ve söz ustası Erdal Erzincan Uzunlu Beldesi'nde düzenlenen Halk Festivali'nde sahne aldı.

Erzincan Uzunlu'da sahne aldı

TÜRK Halk Müziğini tanınmış simalarından, saz ve söz ustası Erdal Erzincan Uzunlu Beldesi'nde düzenlenen Halk Festivali'nde sahne aldı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Erzincan Uzunlu'da sahne aldı

Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, "Halk festivalimize türkülerin, bağlamanın, sazın, sözün duayeni Arif Sağ‘ın şeker oğlanı, fevkal-i beşer, şelpenin büyük üstadı Erdal Erzincan ile devam ettik. Doyumsuz bir türkü şöleni ile halkımız gönlünce eğlendi' dedi. 

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Erdal ErzincanlıUzunlu BeldesiHalk Festivali
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