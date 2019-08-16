Erzincan Uzunlu'da sahne aldı

Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, "Halk festivalimize türkülerin, bağlamanın, sazın, sözün duayeni Arif Sağ‘ın şeker oğlanı, fevkal-i beşer, şelpenin büyük üstadı Erdal Erzincan ile devam ettik. Doyumsuz bir türkü şöleni ile halkımız gönlünce eğlendi' dedi.

