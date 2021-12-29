'ERSOY'U ANDIK'

İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy vefatının 85'inci yıl dönümünde Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen törenle anıldı.

İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Mikail Aydoğan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Müdür Başyardımcısı Hüseyin Öksüz günün anlam ve önemini belirleten bir konuşma yaptı.

