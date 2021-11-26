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ERKEN YAŞTA EVLiLiK

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ‘Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele’ seminerine gençler yoğun ilgi gösterdi.

26 Kasım 2021 Cuma 00:10
ERKEN YAŞTA EVLiLiK

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevli personelleri tarafından ‘Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’ konularında seminer verildi. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Konferans Salonu'ndaki seminere gençler büyük ilgi gösterdi. Farkındalık artırıcı, duyarlılık kazandırılması amacıyla öğrenci, öğretmen, ilgili daire amirleri, ilçede görev yapan rehber öğretmenler, mahalle ve köy muhtarlarına yönelik verilen eğitim seminerine Kaymakam Samet Serin’in eşi Şefika Serin de katıldı. Seminerde, muhtarlar mahallelerinde olan bitenden haberdar olan yegane kişiler olması, geniş kitlelere düzenli olarak ulaşabilme potansiyeline sahip olmaları sebebiyle, ‘Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele semineri’ konularında bilgi sahibi olmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde görevli personelleri tarafından verilen eğitimde, erken evliliklerin zararları, erken yaşta evlilik sorununun çözümü ile evliliğe ilişkin mevzuat konuları muhtarlara anlatıldı. Düzenlenen eğitim seminerine katılan öğrenci ve muhtarlar, böyle bir semineri kendilerine sundukları için Kaymakam Samet Serin ile eşi Şefika Serin'e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. •Rabia Şahin / Sarıkaya•

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