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Erbekliler yine muhteşem

Milli ve manevi değerlerine bağlılığı, asil ruhu, misafirperver geleneği ve vatansever kimliğiyle Ankara’da herkesin Şanlı Erbek diye bildiği Sarıkaya Erbekliler Keçiörende muhteşem bir iftar programında bir araya geldiler. 

Erbekliler yine muhteşem

Milli ve manevi değerlerine bağlılığı, asil ruhu, misafirperver geleneği ve vatansever kimliğiyle Ankara’da herkesin Şanlı Erbek diye bildiği Sarıkaya Erbekliler Keçiörende muhteşem bir iftar programında bir araya geldiler. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 07:06
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Erbekliler yine muhteşem

Başkanlığını sivil toplum platformları ve kültür sanat camiasının sevilen değeri Aydın Yılmazer’in yaptığı, Şakir Erbek, Bayram Çiftçi, Vedat Yılmazer, Halil Eramil, Mustafa Güner ve Veyis Şahinsoy gibi memleket sevdalısı insanların Yönetim Kurulunu oluşturduğu Erbekliler, Ankara’da tüm dernekleri imrendiren ilginç yeniliklere imza atıyorlar.
Yaptıkları tüm faaliyetlere birbirinden renkli simaların iştirak ettiği ve devasa kalabalıklara sahne olan etkinlikleriyle ünlü bu güzide derneği, Başkentteki tüm Anadolu dernekleri model alıyor.  
Basın-yayın organlarının sürekli ilgi ve gündeminde olan Erbeklilerin Başkanı Aydın Yılmazer; köyünü ve köylülerini anlatırken şöyle dedi. “Şanlı Erbek Köyünde bir tane bile kötü ve sevilmeyen insan bulamazsınız. Hepsinin sofrası açık, gönlü bol, vatanına, milletine, devletine sadık, şerefli ve şahsiyetli insanların yaşadığı muhteşem bir köyümüz var derken, Avrupada, Türkiyede her nerede olurlarsa olsunlar, hepimiz yan yana, hepimiz kolkolayız. Acı ve tatlı günlerimizin hepsinde hepimiz anında toplanabiliyoruz.” dedi. 
Türkiye’nin cevher beyinlerinden Prof. Dr. Sedat Araz, Aydın Yılmazer ve mönetimini üniversiteleri olarak ilgi ve hayranlıkla takip ettiklerini söylerken, bir dernek köyünü ve köylüsünü ancak bu kadar güzel ve imrendirerek tanıtabilir, hepinizi yürekten kutluyorum dedi.
Görgüsü, göreneği, cömert ikramları ve misafirperverlikleri ile Ankara’da adından en çok bahsedilen Erbekliler, akademik camia, basın ve siyaset dünyası tarafından yeni takılan adı Şanlı Erbek ismiyle anılıyor. 
Haber: Damla YILMAZER

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