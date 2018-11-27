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Engelsiz Ulaşım

YERKÖY İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından tasarlanan ‘Engelsiz Ulaşım’ projesi hayata geçirildiği takdirde fiziksel engelli birey kimsenin yardımı olmadan toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

Engelsiz Ulaşım

YERKÖY İlçesinde Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından tasarlanan ‘Engelsiz Ulaşım’ projesi hayata geçirildiği takdirde fiziksel engelli birey kimsenin yardımı olmadan toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Engelsiz Ulaşım

Engelli vatandaşların şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanıp güvenli bir yolculuk yapması amacıyla tasarlanan ‘Engelsiz Ulaşım’ projesini engelli birey, ister cep telefonuna yüklenen sistem ile isterse de iki tuştan oluşan sistem kumandası ile bu projeyi rahatlıkla kullanabilecek. Otobüs duraklarına yerleştirilen hidrolik ve pnömatik (havalı) düzenek sayesinde engelli birey duraktaki platforma tekerlekli sandalyesi ile geçecek, toplu taşıma aracı geldiğinde kumandadaki ya da telefonundaki tuşlar ile platformu araç seviyesine yükseltecek. Daha sonra engelli birey ileri hareketle araca binecek. Daha sonra kumanda sisteminde bulunan ikinci tuşa basan engelli birey sistemin tekrardan eski haline gelmesini sağlayacak. Bu sayede birey kimsenin yardımı olmadan kolaylıkla toplu taşıma araçlarına binebilecek. Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Öğretmeni Muammer Almacı, fiziksel engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarında yaşamış oldukları sıkıntılar nedeniyle böyle bir proje geliştirdiklerini söyledi.
 

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