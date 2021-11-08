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Engelliye yakın ilgi

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Dedefakılı Beldesini ziyaret eden Kaymakam Ali Açıkgöz, engelli Niyazi Akçelep ile yakından ilgilendi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:26
Engelliye yakın ilgi

Açıkgöz, Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşkun ve İlçe Müftüsü Yasin Baykal ile birlikte beldede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Dedefakılı'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Açıkgöz, ‘’Her bir vatandaşımız bizim için çok kıymetli. Büyüklerimizle sohbet ettik. Hallerini hatırlarını sorduk. Engelli kardeşimiz Niyazi ile tanıştık. Tüm vatandaşlarımızı kaymakamlık makamına çay içmeye davet ettik. Bu makamın, her zaman her konuda sonuna kadar kendilerine açık olduğunu dile getirdik. Ziyaretim esnasında ilgilerini eksik etmeyen vatandaşlarımıza ve Belediye Başkanımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

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