Engelli Parkı tamamlanıyor

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları hibe programı kapsamında yüzde 95'i hibe olarak alınan Yenidoğan Mahallesine yapılan Engelli Parkı’nda ışıklandırma çalışmasını da yaptıklarını söyledi. Gürbüz, ‘’Güzel şirin bir park oldu. Çocuklarımız şimdi yeni oyun alanlarından daha mutlu olacak. Bizde bundan büyük bir sevinç duyacağız’’ dedi.