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Engelli Parkı tamamlanıyor

SORGUN Belediyesi tarafından projelendirilip, TANAP tarafından desteklenen Engelli Parkı ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

Engelli Parkı tamamlanıyor

SORGUN Belediyesi tarafından projelendirilip, TANAP tarafından desteklenen Engelli Parkı ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Engelli Parkı tamamlanıyor

Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları hibe programı kapsamında yüzde 95'i hibe olarak alınan Yenidoğan Mahallesine yapılan Engelli Parkı’nda ışıklandırma çalışmasını da yaptıklarını söyledi. Gürbüz, ‘’Güzel şirin bir park oldu. Çocuklarımız şimdi yeni oyun alanlarından daha mutlu olacak. Bizde bundan büyük bir sevinç duyacağız’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Belediyesi
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