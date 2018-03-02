Engeller kaldırıldı

Emniyet Müdürlüğü binası giriş merdivenine yapılan engelli rampası sayesinde engellilerin, kurumdaki işlerini rampa sayesinde, başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın takip edebilecekleri kaydedildi. Sorgun ilçesinde Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, emniyet müdürlüğü girişine yapılan engelli rampasıyla engellilerin önündeki bir engelin kalkmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.