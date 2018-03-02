Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116794
ALTIN
162.138
DOLAR
3.8118
STERLİN
5.2489
EURO
4.6928

Engeller kaldırıldı

SORGUN ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasının girişine engellilerin rahat girip-çıkabilmeleri için engelli rampası yapıldı.

Engeller kaldırıldı

SORGUN ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasının girişine engellilerin rahat girip-çıkabilmeleri için engelli rampası yapıldı.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
22 Okunma
Engeller kaldırıldı

Emniyet Müdürlüğü binası giriş merdivenine yapılan engelli rampası sayesinde engellilerin, kurumdaki işlerini rampa sayesinde, başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın takip edebilecekleri kaydedildi. Sorgun ilçesinde Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, emniyet müdürlüğü girişine yapılan engelli rampasıyla engellilerin önündeki bir engelin kalkmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engeli böyle aşıyorlar
Engeli böyle aşıyorlar
Cenaze yıkamayı öğrendiler
Cenaze yıkamayı öğrendiler
Çocuklara yataklı tedavi
Çocuklara yataklı tedavi
Sarıkaya’ya Oran desteği
Sarıkaya’ya Oran desteği
Vergi ziyareti
Vergi ziyareti
Halk Günü toplantısı
Halk Günü toplantısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim