Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Engel Yok!

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle program düzenlendi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:31
Engel Yok!

Öz Tuba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde özel öğrenciler tarafından hazırlanan programa Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar katıldı. Programda şarkılar eşliğinde gösteriler yapıldı, farkındalık videoları izletildi, saz, gitar dinletileri ve işaret dili çevirileri yapıldı, şiirler okundu. Kaymakam Aydın, herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatarak, ‘’Sadece bugün engelli vatandaşlarımızı anlamak ve görmek yetmez, onları her daim görmeli ve anlamalıyız. Bugün hiçbir şeyimiz olmayabilir ama bu yarın bir engelli birey olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun bilinciyle her daim onlarla birlikte olup yeri geldiğinde sesleri olmalıyız. Bu önemli gün vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum’’ diye konuştu. Engelli vatandaşların bir gün değil, her gün yanlarında oldukların ifade eden Gökhan Coşar, ‘’ Sevgi ve dayanışmamızla aşamayacağımız engel yoktur. Engelsiz bir yaşam için hemşehrilerimizin karşılaştıkları tüm engelleri birlikte aşacak, her konuda destekçileri olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Program öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.  

Son Güncelleme: 05.12.2021 17:37
Anahtar Kelimeler:
ProgramZiyaretOkulKutlamaGünüEngellilerDünya3AralıkGökhancoşarBelediyebaşkanıRecepAydınKaymakamBoğazlıyanHaberAralıkPazartesiIlerigazetesiYozgatEngel Yok!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhtiyaç sahipleri SEViNDiRiLiYOR
İhtiyaç sahipleri SEViNDiRiLiYOR
Kadına şiddet kamu spotu
Kadına şiddet kamu spotu
Ağaçlandırma etkinliği
Ağaçlandırma etkinliği
Sistem anlatıldı
Sistem anlatıldı
Öğretmenlere ziyaret
Öğretmenlere ziyaret
Velilerle istişare
Velilerle istişare
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim