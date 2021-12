Engel Yok!

Öz Tuba Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde özel öğrenciler tarafından hazırlanan programa Kaymakam Recep Aydın ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar katıldı. Programda şarkılar eşliğinde gösteriler yapıldı, farkındalık videoları izletildi, saz, gitar dinletileri ve işaret dili çevirileri yapıldı, şiirler okundu. Kaymakam Aydın, herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatarak, ‘’Sadece bugün engelli vatandaşlarımızı anlamak ve görmek yetmez, onları her daim görmeli ve anlamalıyız. Bugün hiçbir şeyimiz olmayabilir ama bu yarın bir engelli birey olmayacağımız anlamına gelmiyor. Bunun bilinciyle her daim onlarla birlikte olup yeri geldiğinde sesleri olmalıyız. Bu önemli gün vesilesiyle, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum’’ diye konuştu. Engelli vatandaşların bir gün değil, her gün yanlarında oldukların ifade eden Gökhan Coşar, ‘’ Sevgi ve dayanışmamızla aşamayacağımız engel yoktur. Engelsiz bir yaşam için hemşehrilerimizin karşılaştıkları tüm engelleri birlikte aşacak, her konuda destekçileri olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Program öğrencilere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.