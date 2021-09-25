En iyisini yapmaya gayret edin

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Göreve yeni başlayan Okul Müdürü Hüseyin Doğan'a da hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında Mazhar Şahin Konferans Salonunda okulun rehber öğretmeni Merve Uz tarafından 8.sınıf öğrencilerine LGS sınavı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere şimdiden hedeflerini belirlemelerini ve yeteneklerinin farkına varmalarını tavsiye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü, ‘’Her biriniz vatanını milletini seven dünya hakkında fikir sahibi olan, ülkesine faydalı, kutsi ve milli değerlerine sahip, kendi ayakları üzerinde duran kültürlü bireyler olacaksınız inşallah. Okumuş insan budur. Sıfatınız doktor, polis, manav, kuaför, tamirci olabilir. Önemli olan yaptığı işin en iyisini yapmaya gayret etmek. Gün gelir bir tesisat ustası bir cerrahtan daha elzem olur. Hepiniz bizler için çok değerlisiniz’’ dedi. •Yasin Nazım Kayhan/Sarıkaya•