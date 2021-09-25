Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
499.12
DOLAR
8.8805
STERLİN
12.1597
EURO
10.4215

En iyisini yapmaya gayret edin

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Bir Çay İçer Miyiz Canlar?’ projesi devam ediyor.

25 Eylül 2021 Cumartesi 00:04
En iyisini yapmaya gayret edin

 Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Göreve yeni başlayan Okul Müdürü Hüseyin Doğan'a da hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında Mazhar Şahin Konferans Salonunda okulun rehber öğretmeni Merve Uz tarafından 8.sınıf öğrencilerine LGS sınavı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere şimdiden hedeflerini belirlemelerini ve yeteneklerinin farkına varmalarını tavsiye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü, ‘’Her biriniz vatanını milletini seven dünya hakkında fikir sahibi olan, ülkesine faydalı, kutsi ve milli değerlerine sahip, kendi ayakları üzerinde duran kültürlü bireyler olacaksınız inşallah. Okumuş insan budur. Sıfatınız doktor, polis, manav, kuaför, tamirci olabilir. Önemli olan yaptığı işin en iyisini yapmaya gayret etmek. Gün gelir bir tesisat ustası bir cerrahtan daha elzem olur. Hepiniz bizler için çok değerlisiniz’’ dedi. •Yasin Nazım Kayhan/Sarıkaya

Anahtar Kelimeler:
En Iyisini Yapmaya Gayret EdinYozgatIlerigazetesiCumartesiHaberSarıkayaİlçeMilliEğitimMüdürlüğüBirÇayİçerMiyizCanlarAbdullahArkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda denetim
Okullarda denetim
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
Kaymakam, öğrencilere söz verdi
Eğitim kurumlarını gezdi
Eğitim kurumlarını gezdi
Kurslar başlıyor
Kurslar başlıyor
Köyde tiyatro etkinliği
Köyde tiyatro etkinliği
Lise öğrencilerine aşı
Lise öğrencilerine aşı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim