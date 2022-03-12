İstiklal Marşımı En Güzel Ben Okurum Yarışmasına, Kadışehri Kaymakamı Yunus Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy ile veliler katıldı. Nuri Aksoy, ‘’İstiklal ve istikbal mücadelemizin tercümanı, eşi ve benzeri olmayan İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yılı münasebetiyle ilçemizde İstiklal Marşını güzel okuma yarışması yaptık. Yarışmaya teşriflerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Yunus Polat başta olmak üzere kıymetli velilerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilerimizi ve onları yarışmaya hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•