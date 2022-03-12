Akdağmadeni Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamanda ünlü Yazar Hayati İnanç, Akdağmadeni Kültür Merkezinde sahne alarak ‘Can Veren Pervaneler’ adlı söyleşiyi gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşi programına Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzman Dr.Nezih Yalçın, Oluközü Beldesi Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları, İlçe Müftüsü Ali Tuna, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Erciyes Camii İmam Hatibi Şeref Biçen’in Kur’an- Kerim tilavetiyle devam etti. Hayati İnanç’ın, Türk Edebiyat Tarihinde yer alan, Divan Edebiyatından günümüze uzanan keyifli sohbetiyle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattığını ifade eden Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Son zamanlarda biliyorsunuz mekanlar birbirine yakınlaştığı halde insanlar birbirinden ıraklaştı, uzaklaştı. Bir gece elindeki löküs lambası ile onlarca arkadaşıyla Alicik’ten Pazarcık Köyü’ne teravih namazından sonra sohbete gidip, sabah ezanına köye tekrar yürüye yürüye giden bir ekip varken, gün gün mahallesindeki komşusundan, apartmanındaki kardeşinden bihaber olan nesiller yetişiyor. Kendimize yakın bulduğumuz, sohbetlerine, şiirlerine aşina olduğumuz Hayati İnanç, bizi tekrar o özlediğimiz, hasret kaldığımız günlere götürdü. Cenab- ı Hakk sağdan yaklaşan fitneden de soldan yaklaşan fitneden de insanı doğruya çağırdığını söyleyerek küfre davet eden iki ayaklı şeytanlardan da bizleri muhafaza eylesin. Sözlerimi bitirirken sizleri emin olanların en yücesi Rahman’a emanet ediyor, saygılar sunuyorum’’ diye konuştu. Programda, 7 binden fazla beyiti ezbere bilen Hayati İnanç, Divan Edebiyatı'nın en önemli şairlerinin eserlerini kendine has üslubuyla inceledi. ‘En değerli iş, insana yatırımdır' diyen İnanç, ilahi aşkı divan edebiyatından verdiği örneklerle izleyicilere anlattı. Özellikle gençlere vasiyetini açıklayan İnanç, sürekli olarak okumak gerektiğini ve gençlerin kendilerini zaman kaybına uğratacak, geriye götürecek işlerden uzak durmaları için tavsiyelerde bulundu. Akdağmadeni’nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç’a 2 saat süren söyleşi programının ardından Belediye Başkanımız Yalçın tarafından hediye takdim edildi. Program sonunda Belediye Başkanı Yalçın, ‘’Her zaman desteklerini hissettiğimiz, sürekli olarak yanımızda olan ve bizleri yalnız bırakmayan değerli halkımıza programa katılımları ve ilgileri için teşekkür ediyorum’’ dedi. •Sümeyye İlhan•