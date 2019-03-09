EMPATi KURDULAR

Matematik öğretmeni Ali Yağmur, teknolojik gelişmelerin hızla yayıldığı günümüz dünyasında, bizlere atalarımızdan miras kalan gelenek ve göreneklerimizin hızla deformasyona uğrayıp, unutulma tehlikesi ile baş başa kalmakta olduğuna dikkat çekti. Yağmur, ‘’Bu da bizlere teknoloji bağımlılığı hakkında hep birlikte kol kola mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bugün burada bu ortak amacımız uğruna sizlere güzel bir etkinliği sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Diğer bir konu ise Empati ve Diğerkamlık kavramları toplum hayatının olmazsa olmazlarından olmasına rağmen, günlük hayatın karmaşası içinde silikleşiyor, unutuluyor. İnsanlar giderek bencilleşiyor ve karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini önemsemiyor. Bunlarla birlikte ise mutlu bir toplum fikrinin ortadan kaybolmaya başlıyor. Bizlerde sizlere bu değerli sözsüz iletişim kanallarını tanıtmak, kavratmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Umarım bu etkinliğimiz ile birlikte sizler bu kavramların ne anlama geldiğini ve nasıl uygulanacağını daha iyi kavrama şansına sahip olacaksınız" dedi.

Etkinlikte, öğrenciler aktif olarak görev aldı, sinevizyon ve tiyatro gösterileri zaman zaman duygusal anlara sebep oldu.

