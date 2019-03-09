Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233

EMPATi KURDULAR

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi kapsamında, özellikle engelli, hasta ve diğer bireylerin sorunlarını ‘empati’ yöntemini sahnede uygulayarak,  anlamaya çalıştılar.

EMPATi KURDULAR

SARAYKENT Marziye İbrahim Ertek İlk ve Ortaokulu öğrencileri, ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi kapsamında, özellikle engelli, hasta ve diğer bireylerin sorunlarını ‘empati’ yöntemini sahnede uygulayarak,  anlamaya çalıştılar.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
EMPATi KURDULAR

Matematik öğretmeni Ali Yağmur, teknolojik gelişmelerin hızla yayıldığı günümüz dünyasında, bizlere atalarımızdan miras kalan gelenek ve göreneklerimizin hızla deformasyona uğrayıp, unutulma tehlikesi ile baş başa kalmakta olduğuna dikkat çekti. Yağmur, ‘’Bu da bizlere teknoloji bağımlılığı hakkında hep birlikte kol kola mücadele etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bugün burada bu ortak amacımız uğruna sizlere güzel bir etkinliği sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Diğer bir konu ise Empati ve Diğerkamlık kavramları toplum hayatının olmazsa olmazlarından olmasına rağmen, günlük hayatın karmaşası içinde silikleşiyor, unutuluyor. İnsanlar giderek bencilleşiyor ve karşısındaki kişinin duygu ve düşüncelerini önemsemiyor. Bunlarla birlikte ise mutlu bir toplum fikrinin ortadan kaybolmaya başlıyor. Bizlerde sizlere bu değerli sözsüz iletişim kanallarını tanıtmak, kavratmak ve hayatımızın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Umarım bu etkinliğimiz ile birlikte sizler bu kavramların ne anlama geldiğini ve nasıl uygulanacağını daha iyi kavrama şansına sahip olacaksınız" dedi.
Etkinlikte, öğrenciler aktif olarak görev aldı, sinevizyon ve tiyatro gösterileri zaman zaman duygusal anlara sebep oldu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Başarıyı kutladı
Başarıyı kutladı
Gençler, Okul Gazetesi çıkardı
Gençler, Okul Gazetesi çıkardı
Güzel okuma yarışması
Güzel okuma yarışması
Kaymakam mesleğini anlattı
Kaymakam mesleğini anlattı
Bozulan yollara bakım
Bozulan yollara bakım
Kumluca Gölet’inde durmak yok
Kumluca Gölet’inde durmak yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim