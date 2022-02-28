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Emirhan toprağa verildi

Yozgat’ın Saraykent İlçesinde Kaymakam Ali Açıkgöz, amcası ile birlikte besi çiftliğinde bulunan hayvanlara yem karmak için kullanmış oldukları traktörün arka kısmında bulunan şaft demirine sağ kolunu ve sonrasında vücudunu kaptırması sonucunda hayatını kaybeden 12 yaşındaki Emirhan Deniz’in cenazesine katıldı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:12
Emirhan toprağa verildi

Saraykent’te 6’ıncı sınıf öğrencisi Emirhan Deniz’in hayvanlara yem karmak için kullanmış oldukları traktörün arka kısmında bulunan şaft demirine sağ kolunu ve sonrasında vücudunu kaptırması sonucunda yaralandığı, amcasının şafta kapılan yeğenini kurtararak İlçe Devlet hastanesine kendi imkanları ile götürdüğü öğrenildi. Yaralı, Sorgun devlet hastanesine sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede vefat etmiştir. Saraykent’e bağlı Karapınar Köyünün eski muhtarı Şerafettin Deniz’in oğlu olan Emirhan Deniz’in cenaze törenine öğretmenleri, arkadaşları ve yüzlerce kişi katıldı. Cenazeye Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile birlikte katılan Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ‘’Ailemizin acısını paylaşmak için Karapınar köyümüzdeydik. Çok büyük bir acı. Saraykent, pırıl pırıl bir evladını yitirdi. Öğretmenleri, arkadaşları ve Saraykentliler, genç kardeşimizi dualarla ebediyete uğurladı. Rabbimiz ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Bu büyük acı karşısında dayanma gücü versin. Günahsız bir yavrumuzdu. İnşallah kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan• 

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