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Emekçilere teşekkür

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde görev alıp, emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

Emekçilere teşekkür

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde görev alıp, emek harcayan öğretmenlere teşekkür etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Emekçilere teşekkür

Öğretmenleri makamında kabul eden Yoldaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programının izleyenlerden tam not aldığını söyledi. Programın hazırlanmasında büyük özverinin olduğu izleyen herkes tarafından takdir edildiğini kaydeden Yoldaş, büyük emekler gösterilerek hazırlandığına inandığı programa katkılarından dolayı emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

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