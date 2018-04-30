Emekçilere teşekkür

Öğretmenleri makamında kabul eden Yoldaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programının izleyenlerden tam not aldığını söyledi. Programın hazırlanmasında büyük özverinin olduğu izleyen herkes tarafından takdir edildiğini kaydeden Yoldaş, büyük emekler gösterilerek hazırlandığına inandığı programa katkılarından dolayı emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti.