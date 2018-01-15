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El sanatları beğenildi

ŞEFAATLİ ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan düz dikiş kursiyerlerinin, öğrenirken hazırladıkları el emeği göz nuru el işleri, kurs binasında görücüye çıkartıldı.

El sanatları beğenildi

ŞEFAATLİ ilçesinde Çalışma ve İş Kurumu desteği ile Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan düz dikiş kursiyerlerinin, öğrenirken hazırladıkları el emeği göz nuru el işleri, kurs binasında görücüye çıkartıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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El sanatları beğenildi

Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız ve diğer davetlilerle birlikte açılan kursu gezdi. Kaymakam Erdem, yapılan işlerin hepsinin de birbirinden güzel olduğunu belirtip, kursiyerleri tebrik etti. Kaymakam Erdem, ‘Hepiniz birer meslek sahibi oldunuz. Edindiğiniz bilgileri, kazanımları sanatı aile bütçenize katkı sağlayabilecek işletmeler kurarak yapmanız ilçemiz ve ülkemiz açısından da önemli bir kazanım olacaktır’ dedi.

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