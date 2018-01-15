El sanatları beğenildi

Serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Yücel Erdem, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, İş-Kur Yozgat İl Müdürü Taner Yıldız ve diğer davetlilerle birlikte açılan kursu gezdi. Kaymakam Erdem, yapılan işlerin hepsinin de birbirinden güzel olduğunu belirtip, kursiyerleri tebrik etti. Kaymakam Erdem, ‘Hepiniz birer meslek sahibi oldunuz. Edindiğiniz bilgileri, kazanımları sanatı aile bütçenize katkı sağlayabilecek işletmeler kurarak yapmanız ilçemiz ve ülkemiz açısından da önemli bir kazanım olacaktır’ dedi.