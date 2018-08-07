Ekmeklerini taştan çıkarıyor

Ametist taşı bakımından zengin rezervlere sahip Aydıncık'ta kadınlar, kurdukları atölyede taşları işleyip satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aydıncık Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim aldıktan sonra atölyede renkli taşları büyük bir maharetle işleyen kadınlar, ürettikleri ürünleri ise kurdukları kooperatif aracılığıyla satıyor. Aydıncık Ametist ve Yarı Değerli Taşlar İşleme ve Tanıtma Derneği Başkanı ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nimet Türker, ilçenin yarı değerli taşlar bakımından zengin olduğunu söyledi. Dağlardan toplanan ametist başta olmak üzere yarı değerli taşları kurdukları atölyede işlediklerini anlatan Türker, "Toplanan taşların hangisi güzel, değerli ise onların kesim makinalarında kesimlerini yapıyoruz. Ortaya çıkan kısımlardan kolye, yüzük, bileklik gibi takı ve hediyelik eşya yapıyoruz. Burada çalışan kadınlarımız da yaptıklarından ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız biz" dedi.