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Ekipler çalışıyor

ÇEKEREK Belediyesi sıcak havaları fırsat bilerek ilçede yol yapım ve bakım çalışmalarına hız verdi.

Ekipler çalışıyor

ÇEKEREK Belediyesi sıcak havaları fırsat bilerek ilçede yol yapım ve bakım çalışmalarına hız verdi.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
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Ekipler çalışıyor

Belediye ekipleri Bağlarbaşı ve Yeniyol Mahallesi’nde park, yol ve istinat duvarı yapım işlemleri gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri ayrıca terminal içerisinde bulunan eski kilit parkelerin de değişimini sağlayarak, estetik görünüme sahip taşların döşenme işlemine başlanıldı.
Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, çalışmaların ara vermeden devam edeceğini, belediye ekiplerinin sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmayarak her bölgede çalışma yürüttüğünü aktardı.

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