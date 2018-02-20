Ekipler çalışıyor

Belediye ekipleri Bağlarbaşı ve Yeniyol Mahallesi’nde park, yol ve istinat duvarı yapım işlemleri gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri ayrıca terminal içerisinde bulunan eski kilit parkelerin de değişimini sağlayarak, estetik görünüme sahip taşların döşenme işlemine başlanıldı.

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, çalışmaların ara vermeden devam edeceğini, belediye ekiplerinin sadece ilçe merkeziyle sınırlı kalmayarak her bölgede çalışma yürüttüğünü aktardı.