EKiNCi, iSPANYA’DA

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde toplam bütçesi 9 Milyon 440 Bin 811 Avro olan ‘Biyolojik Atık Su Arıtma’ Projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Yüzde 85’i Avrupa Birliği, Yüzde 6’sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüzde 9’u ise Sorgun Belediyesi tarafından finanse Edilen tesis ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere İspanya’ya giden Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, tesisle ilgili temaslarda bulundu. Ekinci, İspanya Sansebastian Navara Üniversitesi Mühendislik Fakültesini ziyaret ederek, inşaatı devam eden biyolojik arıtma tesisinin teknik kısımları ve üniversitenin yürütmüş olduğu diğer araştırma geliştirme projeleri konularında bilgiler aldı. Ekinci, ‘’İlçemizde de faaliyete geçmesini beklediğimiz Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin işleyişi ve sağlayacağı faydalar konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Arıtma Tesisi ile ilçemiz su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Su sadece ilçemizde, bölgemizde değil dünya genelinde önemli bir durum haline geldi. Biz özellikle 20 yıl, 30 yıl ve 50 yıl sonrasına yönelik bir çalışma içerisine girdik. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanmak ve çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek bırakmak için Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisini çok önemsiyoruz’’ diye konuştu.