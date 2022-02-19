Ek protokol imzalandı

Sorgun Belediyesi Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret Limited Şirketinde çalışan sendika üyesi işçiyi kapsayan ek protokolün imzalandığı bildirildi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’İmzalanan ek protokol ile emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yüzde 14 zam yapıldı. 2022 yılı 7’inci ayı ve 2023 yılı 1’inci ayında enflasyon oranı emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yansıtılacaktır. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde imzalanan ek protokol ile emekçi kardeşlerimizin ücretlerine can suyu olan Sorgun Belediye Başkanımız Mustafa Erkut Ekinci'ye ve ek Protokol’ün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim’’ dedi.