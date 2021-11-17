Eğitimler sürdürüyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’, ‘Uyumu’, ‘Kades’ ve ‘Haydi’ projesi kapsamında Aydıncık Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda projelerin tanıtımı yapılarak, uygulamalar hakkında bilgiler verildi. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitime çok sayıda veli katıldı.