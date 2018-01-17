Eğitime yakın takip

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, tüm okul ve kurum müdürlüklerini ziyaret etti.

Okullarda idareci, öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen Akkan, okulların sorunları, çözüm önerilerini görüp, dinledi.

Akkan, eğitimin kalitesi ve verimliliği adına yapılacak çalışmalar gözden geçirilerek, uygulama anlamında bir dizi kararlar alındığını söyledi.

Çekerek ilçesindeki Ortaöğretim kurumlarına ait pansiyonların denetimlerinde Kaymakam Evren Çakır da hazır bulundu.

Kaymakam Çakır, pansiyonlarda kalan öğrencilerle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Çekerek ilçesinde temel eğitim ve ortaöğretimde yapılan taşımalı eğitim kapsamında taşıma yapan servis minibüsleri de denetlendi.

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan’ın da katıldığı denetimlerde, görülen eksiklikler konusunda şoförler uyarıldı.

Taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrencilerin rahat ve huzurlu bir şekilde okula ulaşımı noktasında katkı sağlayan Kaymakam Evren Çakır ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına teşekkür edildi.