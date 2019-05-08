Eğitime gurbetçi desteği

Belediye Kültür Merkezinde Kaymakam Bekir Özen, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ve Daire Amirlerinin de katılımlarıyla 140 İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencisine giysi paketleri teslim edildi. Hollanda Yozgatlılar Federasyonundan hemşerimiz Nihat Koçak, yardımların ve desteklerin Hollanda Yozgatlılar Federasyonu adına yapıldığını hatırlattı. Koçak, ‘’Çayıralan Söbeçimen Köyündenim arkadaşımla birlikte buraya geldik. Federasyon olarak Yozgat merkezde yine aynı şekilde giydirdik, ikramda bulunduk, sayın Valimizle, Merkez Belediye Başkanımızla birlikte bu görevi yaptık. 75- 100 civarında Ramazan dolayısıyla evlerine Ramazan paketleri göndereceğiz’’ dedi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
25 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol