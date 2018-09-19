Eğitime Belediye Desteği

Sarıkaya Belediyesi tarafından gelenek haline getirildiği gibi bu yıl da İlkokul birinci sınıfa başlayan bütün öğrencilere ‘Okula Merhaba’ projesi kapsamında beslenme çantası, suluk ve kırtasiye ihtiyaçlarının tamamının içinde bulunduğu okul çantaları hediye edildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, sosyal belediyecilik anlayışını en güzel şekilde uygulamaya özen gösterdiklerini söyledi. Boğazlıyan ilçesinin Uzunlu Belediye Başkanı Turan Koç da, okul çantası içerisinde kırtasiye, boya ve okul malzemesi desteğinde bulundu. Başkan Koç, okulları ziyaret edip, öğretmenlere çiçek verdi, ebediyete intikal eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.